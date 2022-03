Flávia Alessandra e Otaviano Costa aproveitam feriado com as filhas em meio a natureza

O casal Flávia Alessandra e Otaviano Costa curtiu o Carnaval com as filhas, Giulia e Olívia

CARAS Digital Publicado em 02/03/2022, às 12h36

Flávia Alessandra (47) e Otaviano Costa (48) curtiram o feriado de Carnaval em meio a natureza com as filhas, Giulia (22) e Olívia (11).

No perfil do Instagram, o casal compartilhou lindas fotos com as herdeiras na cachoeira, no mar e andando de jeep pelo local.

"Natureza, Família, e o amor da sua vida. Tem coisa melhor que curtir o carnaval com quem a gente mais ama?", escreveu a atriz na legenda da publicação.

Já o apresentador, declarou: "Family a bordo!".

Os admiradores não pouparam elogios para o quarteto: "Que tudo! Família linda", "Ahh que amor!!Essa foto merece um porta retrato", "A vibe de vcs é tudo", elogiaram.

CONFIRA FOTOS DO FERIADO DE FLÁVIA ALESSANDRA E OTAVIANO COSTA

