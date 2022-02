Flávia Alessandra e Otaviano Costa celebram o aniversário de 22 anos da filha, Giulia Costa

Completando 22 anos, Giulia Costa recebe lindas homenagens dos pais Flávia Alessandra e Otaviano Costa

CARAS Digital Publicado em 25/02/2022, às 11h56

Nesta sexta-feira, 25, é dia de festa na casa de Flávia Alessandra (47) e Otaviano Costa (48).

Giulia Costaestá completando 22 anos de vida e ganhou homenagens emocionantes da mãe e do padrasto através das redes sociais.

A atriz compartilhou um vídeo relembrando alguns momentos ao lado da herdeira e fez um lindo texto para comemorar a nova fase. "Minha pequena faz 22! 22 anos de banho de mar, viagens e risadas. Amo estar com vc, meu amor! Amo quando assistimos série e terminamos temporadas inteiras num único fim de semana. Amo os filmes alternativos da faculdade. Amo vc funkeira ou chorando como uma boa pisciana. Amo seus conceitos e visões e aprendo tanto", disse.

Na sequência, a mamãe coruja completou: "Amo sua maturidade e sua insegurança. Amo ir a cachoeira, ao restaurante novo e dançar com vc. Amamos estar no mar. Amo vc de influenciadora da Oli. Amo vc menina e mulher. Forte e sensível. Inteligente e inocente. Obrigada por tudo, meu amor. Feliz 22! Quero estar sempre por perto. Te desejo o mundo e te amo infinito!", concluiu.

Já o apresentador, resgatou um clique antigo com a jovem e transbordou amor ao parabenizá-la. "Minha menina do dia 25. Minha garota de 22. Hj é dia de celebrar vc, sua vida, sua risada, sua alegria, sua emoção. Hj é dia de celebrar a sua pipoca e o seu cinema. Hj é dia de família, amigos, dogs, dança, fotos, cantos, Nando, Cássia e até all star azul! Mais um ciclo de vc em nós. Com todos nós. Do jeito que vc ama, minha vegetariana e pisciana. Menina do mar e Yemanjá", declarou ele.

Por fim, Otaviano rasgou elogios para Giulia. "Vc me emociona. Vc me transforma. Vc me faz melhor. Vc nos faz mais felizes. Sua irmã, sua mãe, eu e toda nossa família. Gigantesca família. Temos mto orgulho de vc. Te amo minha Jujuba. Minha filha de coração. Feliz aniversário", finalizou.

CONFIRA AS HOMENAGENS PARA GIULIA COSTA

