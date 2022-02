Após anos na Globo, Otaviano Costa oficialmente entra para o SBT: ''Um novo ciclo''

Otaviano Costa registra primeiro dia de trabalho no SBT após anos na TV Globo e fala sobre expectativas do novo emprego

CARAS Digital Publicado em 18/02/2022, às 13h32

Nesta sexta-feira, 18, Otaviano Costa (48) utilizou as redes sociais para anunciar oficialmente seu retorno para o SBT após anos na TV Globo.

O apresentador aproveitou o momento para relembrar um pouco de sua experiência na emissora e ter seu primeiro dia na casa nova com muita positividade.

“Hoje começa, oficialmente, um novo ciclo em minha vida! É bom demais estar de volta à emissora onde tive meu primeiro emprego em TV e descobri minha paixão pelo mundo do ‘color bar’! Bora com tudo”, escreveu ele na legenda do post.

Pelos comentários, os fãs deram todo seu apoio. “Muito sucesso”, disse um. “Parabéns pela conquista”, declarou outro. “Esperando pra te ver na TV de novo”, confessou mais um.

Durante o período de transição entre os empregos, o também ator curtiu os dias de folga ao lado da esposa, Flávia Alessandra (47), e das filhas.