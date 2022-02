Flávia Alessandra posta vídeo romântico com Otaviano Costa: ''Amo mergulhar nas nossas aventuras''

No Valentine's Day, Flávia Alessandra publica declaração de amor para o marido, Otaviano Costa

CARAS Digital Publicado em 14/02/2022, às 13h41

Flávia Alessandra (47) usou as suas redes sociais nesta segunda-feira, 14, para celebrar o Valetine's Day.

No perfil do Instagram, a atriz compartilhou um vídeo com um compilado de momentos ao lado do marido, Otaviano Costa (48), e fez uma linda declaração de amor.

"Amo você e amo mergulhar nas nossas aventuras. Amo a profundidade do que a gente tem e o infinito do nosso horizonte. Com você tudo é mar!", escreveu a artista na legenda da publicação.

Nas imagens, os pombinhos esbanjam sintonia e beleza por vários cantos do mundo.

Vale lembrar que Flávia Alessandra e Otaviano Costa completaram 15 anos de casados recentemente e celebraram com uma viagem no Egito.

CONFIRA A DECLARAÇÃO DE FLÁVIA ALESSANDRA