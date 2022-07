Ex-BBB Viih Tube posa em clima de romance com Eliezer em Noronha: ''Pensando em você''

Influenciadora digital Viih Tube surge com o também ex-BBB Eliezer em fotos românticas durante viagem para Fernando de Noronha

CARAS Digital Publicado em 10/07/2022, às 13h48

Mesmo sem assumir namoro, os ex-BBBs Viih Tube (21) e Eliezer (32) têm aproveitado muitos momentos juntos e em clima de romance!

Curtindo viagem juntos em Fernando de Noronha, a influenciadora digital se declarou ao compartilhar fotos românticas com o empresário de Volta Redonda, no interior do Rio de Janeiro.

Neste domingo, 10, os dois posaram em cliques quentes publicados no Instagram da loira, com direito a "mão boba" de Eli. Nas imagens, Viih Tube ostentou o corpão em biquíni laranja

"Eu tô pensando em você", escreveu Viih Tube na legenda do post.

"Amoooo os dois", disse Rodrigo Mussi nos comentários da publicação. "Liiindos", elogiou Gabi Martins. "Gente, que tudo eles juntos", disse um seguidor. "Eu amo um casal", declarou outro. "O casal mais aleatório e que tá dando certo do mundo", falou mais uma. "Trate ficante como ficante", brincou ainda um internauta.

Viih e Eliezer vivem affair desde o fim do BBB22, do qual ele participou, ficando em quarto lugar.

Ex-BBB Viih Tube empina o bumbum de biquíni

Viih Tube arrancou elogios da web ao posar de biquíni nos Lençóis Maranhenses. Em viagem para o local para o São João da Thay, a youtuber colocou o corpo para jogo em biquíni marrom fininho. "Não sei nem explicar o que foi conhecer os lençóis maranhenses. Que coisa perfeita, mais linda, que energia gostosa nesse lugar! Eu tô apaixonada tá", disse ela.

Confira os cliques dos ex-BBBs Viih Tube e Eliezer: