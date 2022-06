Viih Tube abre álbum de fotos de viagem com Eliezer: "Uma das semanas mais loucas que vivi"

Influenciadora e ex-BBB Viih Tube curtiu 7 dias viajando com o amado, Eliezer

CARAS Digital Publicado em 28/06/2022, às 10h01

A influenciadora e ex-BBB Viih Tube (21) aproveitou a última semana de forma intensa! Isso porque, Viih curtiu 7 dias viajando pelo mundo ao lado de Eliezer (32).

Viih e Eliezer aproveitaram sete dias intensos, o 'casal' viajou para Paris na França e Las Vegas, Estados Unidos. E não deixaram de visitar Lisboa, Portugal para os shows do Rock in Rio.

Em seu perfil no Instagram, Viih compartilhou uma série de fotos dos dias de viagem. Nos cliques, Viih surgiu sorridente, turistando pelas cidades e beijando Eliezer na frente da Torre Eiffel.

Na legenda do post, a influenciadora contou um pouquinho sobre os dias dessa viagem especial: "Photo Dump dessa nossa trip louca de 7 dias, que conheci Paris, Las Vegas e Lisboa, sem contar todas as conexões, perrengues, risadas, loucuras, Rock In Rio Lisboa e as bebedeiras e ressacas em cada lugar. Foi uma das semanas mais loucas que já vivi atravessando o mundo! Que sonho que foi", escreveu.

Veja os cliques de Viih Tube na viagem: