Viih Tube e Eliezer desembarcam de helicóptero para o Rock in Rio Lisboa

Casal Viih Tube e Eliezer marcaram presença em grande estilo no Rock in Rio Lisboa

CARAS Digital Publicado em 27/06/2022, às 13h10

A ex-BBB Viih Tube (21) e o ex-BBB Eliezer (32) marcaram presença no último dia de Rock in Rio Lisboa, em Portugal.

Viih Tube e Eliezer chegaram em Portugal em grande estilo. Os dois pegaram um helicóptero para chegar no evento, que contou com apresentações de Anitta (29) e Post Malone (26).

Nas redes sociais, Viih posou ao lado de Eliezer saindo do helicóptero e aproveitou para mostrar o look usado no festival.

A infleunciadora e ex-BBB usou um look all black para a ocasião, ela apostou em um top preto com uma blusa de tule sobreposta, além de um short com detalhes no zíper e uma bota tratorada.

Viih Tube e Eliezer desembarcam de helicóptero para o Rock in Rio: