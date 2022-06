Viih Tube empina o bumbum em cliques nos Lençóis Maranhenses

A ex-BBB Viih Tube ostentou o corpaço durante o passeio para os Lençóis Maranhenses com Eliezer

CARAS Digital Publicado em 30/06/2022, às 18h19

Nesta quinta-feira, 30, Thaynara OG (29) fez o famoso passeio para os Lençóis Maranhenses com convidados do São João da Thay.

E claro que Viih Tube (21) estava entre os participantes do programa no belíssimo local. Com um biquíni marrom fininho, a influenciadora celebrou o momento turista nas redes.

No perfil do Instagram, a ex-BBB colocou o corpo para jogo ao posar de biquíni diante da paisagem de tirar o fôlego.

Ainda nas fotos, ela surgiu ao lado de Eliezer (32), com quem está vivendo um romance.

"Não sei nem explicar o que foi conhecer os lençóis maranhenses. Que coisa perfeita, mais linda, que energia gostosa nesse lugar! Eu tô apaixonada tá", escreveu ela na legenda.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE VIIH TUBE