Ex-BBB Tina Calamba surge deslumbrante no Marrocos e detalha experiências: "Surreal"

Tina Calamba, ex-participante do BBB 23, da TV Globo, realizou seu sonho de conhecer o Marrocos, um país rico em cultura e tradição, e além de compartilhar diversas fotos de sua viagem, também compartilhou suas experiências marcantes.

"Essa é a minha primeira vez em Marrocos. Eu tenho gostado demais, é tudo muito novo e diferente, a cultura, as comidas", disse ela com exclusividade para a CARAS Digital, bastante entusiasmada. "Muitas coisas causaram choque por causa das culturas serem tão diferentes entre os países. Tem o fato deles serem extremamente educados e religiosos", acrescentou, expressando seu encantamento diante da diversidade cultural que encontrou no país.

A ex-BBB ainda destacou a cordialidade e a hospitalidade do povo marroquino, e contou que está se sentindo bastante acolhida. Além disso, Tina elogiou a postura respeitosa e a gentileza dos moradores locais, que tornaram sua experiência ainda mais especial.

"Eu tinha muita curiosidade de conhecer o deserto e conheci o Deserto do Agafay. Foi bem especial", contou a modelo, explicando que o local possui suas vastas extensões de areia dourada e paisagens impressionantes, que proporcionaram uma conexão profunda com a natureza e momentos de contemplação e introspecção.

Por fim, Tina se mostrou grata pela oportunidade de visitar Marrocos. "Não estou conseguindo fingir costume, estou bem emocionada e feliz de compartilhar tudo. Essa viagem é surreal e vai ser inesquecível", confessou.

Tina no Marrocos - Foto: Divulgação

Tina em sua viagem - Foto: Divulgação

Tina em sua viagem no Marrocos - Foto: Divulgação

Tina Calamba - Foto: Divulgação

Tina Calamba passeando no Marrocos - Divulgação

Tina em sua viagem no Marrocos - Foto: Divulgação

Reencontro com Guimê

MC Guimê se reencontrou com algumas ex-BBBs após o fim do Big Brother Brasil 23, da TV Globo. O cantor, que foi expulso do programa ao lado de Cara de Sapato (33), viu a atriz Bruna Griphao pela primeira vez após o confinamento.

Quem também se encontrou com Guimê foi Tina Calamba, que entrou no reality como dupla do ex-brother e compartilhou o momento em seu perfil no Instagram: "Fomos escolhidos como dupla pelo Brasil, respeitando o processo vamos seguir nos lapidando aqui fora, como diamante que somos!", escreveu a modelo angolana.

