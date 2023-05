Ex-BBBs reencontram MC Guimê após o fim do reality

MC Guimê vê Bruna Griphao pela primeira vez após o fim do Big Brother Brasil 23 e também se reencontra com Tina Calamba

MC Guimê (30) se reencontrou com algumas ex-BBBs após o fim do Big Brother Brasil 23, da TV Globo. O cantor, que foi expulso do programa ao lado de Cara de Sapato (33), viu a atriz Bruna Griphao (24) pela primeira vez após o confinamento.

Nas redes sociais, circulam registros do funkeiro, ex-marido de Lexa, fumando cigarro ao lado da loira, que ficou em terceiro lugar na atração. Na imagem, publicada pelo perfil de fofocas Segue a Cami, os dois aparecem com um cigarro na mão e outro atrás da orelha.

Quem também se encontrou com Guimê foi Tina Calamba (29), que entrou no reality como dupla do ex-brother e compartilhou o momento em seu perfil no Instagram: "Fomos escolhidos como dupla pelo Brasil, respeitando o processo vamos seguir nos lapidando aqui fora, como diamante que somos!", escreveu a modelo angolana. Nos comentários, Guimê declarou: "Te amo, parça!"

Vale destacar que Guimê foi expulso do BBB 23 após ter sido acusado de importunação sexual a mexicana Dania Mendez, que estava em intercâmbio no Brasil e participou do reality.

Confira os reencontros de MC Guimê com ex-BBBs:

Tina Calamba surge deslumbrante ao renovar visual

Recentemente, a ex-participante do Big Brother Brasil 23 e modelo angolana Tina Calamba usou suas redes sociais para mostrar que decidiu renovar seu visual, apostando no black power incrível, ficando ainda mais linda. A mudança arrancou uma enxurrada de elogios de seus seguidores e amigos.

“Renovei a coroa! O que vocês acharam, diamantes?”, perguntou a modelo angolana, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Tina usou um vídeo para mostrar a transição de seu cabelo antigo para o novo, com a música PURE/HONEY da Beyoncé.