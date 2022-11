Estilosa, Carla Diaz encanta ao combinar sobretudo com botas durante viagem: ''Arrasando sempre!''

Na Itália, atriz Carla Diaz exibe look poderoso para mais um dia de passeio com o noivo, Felipe Becari, e rouba a cena

A atriz Carla Diaz (31) roubou a cena nas redes sociais na manhã desta quarta-feira, 23, ao exibir seu look durante viagem na companhia do noivo, Felipe Becari (35)!

Aproveitando dias de férias na Itália, a famosa compartilhou uma série de registros mostrando o visual escolhido para mais um dia de passeio.

Com os cabelos soltos e ondulados, a loira posou deslumbrante com um sobretudo jeans, calça pantalona e apostou em botas brancas ao surgir em meio à natureza, numa estrada com árvores, colecionando elogios da web.

"'Para nos tornarmos pessoas de mérito e de valor, o que há de mais certo em nós é confiarmos em nós mesmos'", escreveu Carla Diaz, citando Michelangelo na legenda da publicação.

"Que viagem maravilhosa. Estou simplesmente amando cada detalhe que vc divide com a gente", "Arrasando sempre nas fotos!", "o tanto que ela é lindaaa", "Sempre perfeita!", "Deusaaaa", "Você tem fotão incrível e maravilhoso estou amando todos posts seus", elogiaram os fãs nos comentários.

Confira as fotos de Carla Diaz:

Carla Diaz toma banho de piscina em hotel luxuoso

Os pombinhos Carla Diaz e o noivo Felipe Becari (35) estão em uma viagem à Siena, na Itália, hospedados em um hotel com diárias que variam de R$ 2.800 a R$ 6.300.

A atriz e ex-BBB compartilhou nos stories de seu Instagram algumas imagens do local luxuoso onde o casal está hospedado, e impressionou ao dividir com os seguidores detalhes do resort. "Esta é a outra piscina que falei para vocês. Ela é de água salgada, é ótima para circulação e também para aquela tensão na região do trapézio que a maioria tem. Então, dizem que distensionar tudo. E no máximo a gente pode ficar nela até 15 minutos", disse ela enquanto mostrava a piscina do hotel.

