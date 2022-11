De biquíni dourado, Carla Diaz toma banho de piscina em hotel luxuoso

Os pombinhos Carla Diaz (31) e o noivo Felipe Becari (35) estão em uma viagem à Siena, na Itália, hospedados em um hotel com diárias que variam de R$ 2.800 a R$ 6.300.

A atriz e ex-BBB compartilhou nos stories de seu Instagram algumas imagens do local luxuoso onde o casal está hospedado, e impressionou ao dividir com os seguidores detalhes do resort.

"Esta é a outra piscina que falei para vocês. Ela é de água salgada, é ótima para circulação e também para aquela tensão na região do trapézio que a maioria tem. Então, dizem que distensionar tudo. E no máximo a gente pode ficar nela até 15 minutos", disse ela enquanto mostrava a piscina do hotel.

Vale lembrar que o casal oficializou o noivado no dia 29 de setembro, o pedido aconteceu em um restaurante luxuoso e contou com a presença dos pais da atriz e ex-BBB, Mara e Carlos Diaz.

VEJA OS REGISTROS DE CARLA DIAZ NO HOTEL LUXUOSO: