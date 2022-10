Em viagem, Bianca Andrade posa de biquíni e impressiona a web com o corpaço: "Gata"

Curtindo uma viagem para o México, Bianca Andrade posa de biquíni em novas fotos e impressiona a web com o corpaço

Redação Publicado em 13/10/2022, às 08h39

A ex-BBB Bianca Andrade (27) impressionou a web com sua beleza mais uma vez! Na última quarta-feira, 12, a influenciadora compartilhou com seus seguidores uma sequência de fotos de biquíni, e mostrou como está sendo estadia no México.

Com um biquíni preto, Bianca Andrade exibiu a barriguinha definida e fez diversas poses mostrando o look para curtir o dia no lugar paradisíaco.

Bianca Andrade combinou o biquíni preto com uma saída de praia com estampa de flores, e uma body chain, que vai do pescoço até a cintura da influenciadora.

Não demorou para os seguidores de Bianca Andrade marcarem presença nos comentários da publicação, exaltando a beleza da influenciadora: "Que gataaa", escreveu um. "Sempre linda", destacou outro. "É muita beleza, aff", ressaltou o terceiro.

Ainda na última quarta-feira, 12, a ex-BBB compartilhou com seus seguidores como está sendo a primeira viagem internacional do filho, Cris (1), fruto de seu relacionamento com Fred (33), e encantou a web ao dividir cliques do herdeiro no avião.

Veja as fotos de Bianca Andrade:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BIANCA ROSA (@bianca)

Bianca Andrade encanta a web com fofura do filho

Na quarta-feira, 27, Bianca Andrade resolveu fazer seus seguidores explodirem de tanta fofura! Em suas redes sociais, ela publicou um vídeo onde seu filho Cris (1), fruto de seu relacionamento com o youtuber Fred (33), ajuda a mamãe a organizar as maquiagens de seu novo lançamento. O bebê aparece com um gorro com orelhinhas e uma roupinha quente, pegando os novos produtos da marca de sua mãe empresária e colocando na sacola. “O tanto que eu já visualizei essa cena na minha cabeça não tá escrito… meu nenein companheirinho ajudando a mamain um dia antes do lançamento. Minha cabeça estava a mil, mas olhar as minhas duas paixões juntinhas ali, me trouxe paz. Ah como eu precisava ser mãe. Te amo GUDUGUINHO”, se derreteu a influencer.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!