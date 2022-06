Em Nova York, filha de Gabriela Duarte rouba a cena com beleza impressionante

Na rede social, filha de Gabriela Duarte surgiu em fotos fazendo passeio com a mãe e chamou a atenção com beleza

CARAS Digital Publicado em 23/06/2022, às 07h28

A filha de Gabriela Duarte (48), Manuela (15), chamou a atenção ao surgir em novas fotos com a mãe em Nova York, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira, 23.

Curtindo a viagem com a herdeira mais velha, a atriz encantou ao mostrar registro de mais um passeio que fizeram pela metrópole.

"Hoje o dia foi looooongo. Teve exposição do Basquiat, teve patinação com chuva no Rockfeller Center.... Teve Manu no teatro com a amiga e a mãe (eu) com as amigas no happy hour… ou seja. Até amanhã amigos meus. Game over. Cansei. Rs… PS: tem mais nos stories", contou a famosa sobre o tanto de coisas que fizeram durante o dia na cidade.

Ao surgir com Manuela toda arrumada, a filha de Regina Duarte (75) logo recebeu muitos elogios dos seguidores. "Tão gatas", disseram. "Lindas", falaram outros.

Além de Manuela, Gabriela Duarte é mãe do caçula, Frederico, de 10 anos. Os dois são fruto de seu casamento com o ex-marido.

No início do ano, a atriz surpreendeu ao revelar o fim de seu casamento. Ela e o fotógrafo Jairo Goldfuss estavam casados há 19 anos.

Gabriela Duarte curte passeio com a filha em Nova York; veja as fotos: