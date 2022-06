Gabriela Duarte faz rara aparição com a filha, Manuela, durante viagem

Gabriela Duarte mostra os melhores momentos de viagem com a filha, Manuela, para Nova York

CARAS Digital Publicado em 16/06/2022, às 12h12

A atriz Gabriela Duarte aproveitou uma viagem especial com a filha, Manuela (15), para a cidade de Nova York, no Estados Unidos. Nesta quinta-feira, 16, ela compartilhou um vídeo com várias fotos dos passeios com a herdeira.

Nos momentos juntas, elas foram à restaurantes e curtiram pontos turísticos da cidade, incluindo caminhadas pelas ruas badaladas da cidade. “E chegou a nossa vez de viajar, né, Manuela? Bom feriado para todos nós”, disse ela na legenda.

Em agosto de 2021, a filha de Gabriela Duarte completou 15 anos de idade e mamãe coruja se declarou publicamente. “Foi você quem inaugurou em mim o significado do verbo amar. Obrigada. Parabéns pelos seus 15 anos, minha filha!”, contou.

A atriz também é mãe de Frederico (9). Ela se separou do ex-marido, o fotógrafo Jairo Goldflus, há poucos meses.

Momentos da viagem de Gabriela Duarte com a filha: