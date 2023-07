Ela pode! Eliana surge curtindo férias luxuosas: 'Apaixonei'

Apresentadora Eliana surge curtindo viagem em grande estilo e chama a atenção ao exibir detalhes

A apresentadora Eliana está curtindo suas férias em grande estilo. Nesta segunda-feira, 17, a loira compartilhou uma série de cliques mostrando um pouco do local onde está e impressionou com os detalhes luxuosos.

Após dar o que falar nos últimos dias ao aparecer no Jornal Nacional, da Globo, a comunicadora do SBT revelou que está em Portugal descansando. Segundo a famosa, ela terá mais de uma semana para aproveitar as delícias portuguesas.

"Os nossos 10 dias de férias começaram. Só motivos para agradecer. Quem quer acompanhar está viagem comigo? Conto mais nos stories, tá? (apaixonei por este lugar, muita natureza, bem-estar e aconchego) Obrigada por todo o carinho", disse ela ao aparecer tomando um banho de banheira com uma vista deslumbrante.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a viagem luxuosa da artista. "Férias mais que merecidas", falaram os fãs. "Delícia", escreveram outros.

Nos últimos dias, após surpreender com sua aparição na Globo, Eliana explicou sobre ter tido permissão do SBT para participar da chamada do Criança Esperança na emissora concorrente. Ao lado de Xuxa e Angélica, ela se apresentará no programa.

Eliana impacta ao surgir correndo de biquíni: 'Musa'

A apresentadora Eliana impactou os seguidores de sua rede social ao resgatar um vídeo de quando aproveitou uma praia paradisíaca com muita beleza. No registro, ela apareceu correndo e chamou a atenção ao surgir de biquíni.

Dona de um corpaço escultural, a loira roubou a cena na paisagem sem defeitos ao exibir suas curvas deslumbrantes. Cheia de estilo, Eliana apostou em uma roupa de banho elegante, de modelo de lacinho e de cores vibrantes.

"Poderia ser agora né? Praia é sempre bom, mas é #tbt viu, gente?", deu risada a comunicadora do SBT ao relembrar o momento especial e relaxante no lugar fora do comum.

Antes de viajar a trabalho nas últimas semandas, Eliana curtiu um momento com a família. Na ocasião, ela impressionou ao surgir de maiô se exibindo no espelho. Ostentando suas curvas durinhas, a loira deu um show de boa forma ao se gravar de roupa de banho.