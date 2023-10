Ela cresceu! Filha caçula de Leticia Spiller aparece maior que a mãe em foto

Leticia Spiller curte viagem com a filha caçula e o tamanho da menina rouba a cena

A atriz Leticia Spiller aproveitou uma viagem na companhia de sua filha caçula, Stella, fruto do relacionamento com o fotógrafo Lucas Loureiro, e mostrou uma foto das duas juntas nas redes sociais. Na imagem, o tamanho da menina chamou a atenção.

A artista posou com a herdeira em um vagão de metrô e as duas apareceram fazendo ‘carão’ na hora da foto e com direito a biquinho. Tanto que Stella mostrou que já está mais alta do que a mãe.

Inclusive, Spiller usou a legenda para prestar um serviço para seus seguidores e alertar sobre o Outubro Rosa, que é a campanha de prevenção e conscientização sobre o câncer de mama.

"As mina no vagão das mina pra lembrar que Outubro é rosa! Para a gente se conhecer, se tocar! O auto exame é muito importante na prevenção do câncer de mama. E também realizar exames periódicos. Esteja em contato com você sempre", disse ela.

Recentemente, Leticia Spiller refletiu sobre ter 50 anos. Em entrevista no Conversa com Bial, a atriz refletiu sobre a nova fase em sua vida. "Eu tive aquele famoso questionamento dos 30, já tive dos 40 também, agora dos 50, que é justamente essa coisa do: ‘Onde estou? Como estou? Para onde vou?’", disse ela.

E completou: "Eu fiz tanto até aqui e agora. O que eu posso fazer? O que eu quero? O que que eu quero dizer para as pessoas que eu acho importante? E eu nunca consegui conceber a arte como algo banal, sempre foi muito profundo para mim. Principalmente nas minhas escolhas, no teatro, no cinema, como produtora”. E eu vejo isso assim, vejo que ainda tem muito por fazer, ainda quero fazer muito".

Novo trabalho

Após um tempo longe das telinhas, desde a última novela que fez na Globo, O Sétimo Guardião, de 2018, a atriz Leticia Spiller está gravando um novo projeto! Ela volta à emissora na nova série do Globoplay, Veronika.

No Instagram, a artista mostrou alguns registros das gravações da produção em que aparece ao lado de parte do elenco da trama, como o cantor Belo (48), Marcello Melo Jr. (35), que participa como o policial Mikhael, que interpreta em Arcanjo Renegado, e André Luiz Miranda. "Um pouquinho do que rolou nas últimas semanas; A chapa esquentou para a delegada Marina Terra no morro do São Jeronimo!", escreveu Spiller.