Débora Bloch publica foto raríssima ao lado do marido português: "Que lindos"

De férias após o fim de Mar do Sertão, Débora Bloch publica foto raríssima ao lado de seu amor

A atriz Débora Bloch encantou os seguidores nesta quarta-feira, 22, ao publicar uma foto raríssima ao lado do marido, o produtor português João Nuno Martins. Os dois estão em férias.

A estrela foi recarregar as energias após o fim da novela Mar do Sertão, que teve seu desfecho exibido na última semana. Nas fotos, os dois aparecem coladinhos na Praia do Espelho, considerada uma das mais belas do Brasil.

"Bahia, terra da felicidade", declarou ela que posou em clima de chamego com o produtor. Nos comentários, fãs deixaram muitas mensagens de carinho para a atriz. "A Bahia tem uma coisa, um poder, uma paz… eita lugar abençoado. Aproveitem", disse um. "Meus amores", comentou outro. "Que lindos, belo casal", declarou outro.

Ontem, Julia Anquier encantou os fãs ao publicar uma homenagem tocante para a namorada, a cantora Maria Beraldo. Ela, que é filha da atriz Débora Bloch com o chefe de cozinha Olivier Anquier, chamou a atenção ao publicar as fotos nas redes sociais. Apaixonada, ela ainda fez uma declaração emocionante.

"Tem nem por onde começar a contar a minha sorte. Feliz aniversário, meu amor", escreveu ela. Retribuindo o carinho, a cantora também deixou uma mensagem. "Meu raio de sol", disse.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Debora Bloch (@deborablochoficial)

Recentemente, foi a vez do outro filho da atriz chamar a atenção. É que ela apareceu durante o Carnaval na companhia do filho, Hugo, de 22 anos. Os dois posaram lado a lado para a foto e a diferença de altura entre eles roubou a cena. O rapaz mostrou que é bem alto e surpreendeu os fãs da mãe coruja, já que ela apareceu da altura do ombro dele.

Nos comentários da foto, os fãs falaram sobre o tamanho do rapaz. “Como ele é alto! E lindo”, disse um internauta. “Um gigante, fico assim do lado do meu filho também”, afirmou outro. “Ele é muito grande”, declarou mais um. “Que filhão”, escreveu outro.