Tamanho do filho de Debora Bloch rouba a cena: 'Um gigante'

Debora Bloch exibe foto inédita com o filho, Hugo, e o tamanho do rapaz chama a atenção nas redes sociais

A atriz Debora Bloch encantou seus fãs nesta terça-feia, 21, ao mostrar como curtiu o carnaval na companhia do filho, Hugo, de 22 anos, fruto do relacionamento com o chef de cozinha Olivier Anquier. Ela apareceu em uma foto com o herdeiro ao aproveitar a folia em um camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Os dois posaram lado a lado para a foto e a diferença de altura entre eles roubou a cena. O rapaz mostrou que é bem alto e surpreendeu os fãs da mãe coruja, já que ela apareceu da altura do ombro dele.

Nos comentários da foto, os fãs falaram sobre o tamanho do rapaz. “Como ele é alto! E lindo”, disse um internauta. “Um gigante, fico assim do lado do meu filho também”, afirmou outro. “Ele é muito grande”, declarou mais um. “Que filhão”, escreveu outro.

Discreto com a sua vida, Hugo é formado em Artes em Game Design. A formatura dele aconteceu em 2022 e a atriz comemorou nas redes sociais. “Graduação! Muito orgulho de você”, disse ela na época.

Debora também é mãe de Luiza, de 26 anos, que também é da relação com Anquier. Atualmente, a atriz está no elenco da novela Mar do Sertão, da Globo, na qual interpreta a personagem Deodora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Debora Bloch (@deborablochoficial)

Debora Bloch mostra seu apartamento luxuoso

Em participação no programa 'Lar Vida Interior', do GNT, a atriz Débora Bloch (59) abriu as portas do seu apartamento e mostrou uma das salas do local. A sala enorme foi destinada a ser um local de ensaio de suas peças de teatro e também o seu escritório. Lá, ela guarda os trabalhos que fez ao longo da carreira no teatro e na TV, e também fotos de seus projetos. Além disso, o local tem um grande espaço vazio para servir de sala de ensaio.

“Aqui é o meu escritório e uma sala de ensaio onde eu me exercito, decoto o texto. É uma mistura de casa com lugar de trabalho”, disse ela.