Debora Bloch comemora formatura do filho e tamanho de Hugo impressiona a web

Atriz Debora Bloch compartilhou registros ao lado do filho, Hugo Anquier, que se formou em design de games

CARAS Digital Publicado em 26/04/2022, às 10h02

A atriz Debora Bloch (58) usou suas redes sociais para comemorar um momento importante na vida do filho!

Nas redes sociais, a artista compartilhou uma sequência de fotos ao lado do herdeiro, Hugo, fruto do relacionamento com o chef Olivier Anquier. Orgulhosa, ela celebrou a conquista do jovem, que chamou atenção dos seguidores por sua altura.

"Graduação! Bacharel em Artes em Game Design. Muito orgulho de você", declarou a mãe coruja na legenda da publicação.

Nos comentários do post, os seguidores destacaram o tamanho de Hugo, que tem 2 metros de altura. “Lembro-me desse menino a comer batata frita na cozinha do pai. Como pode ter crescido tanto?”, "Que lindo! Kilometros de filho", disseram.

Debora também é mãe de Julia, da relação com o chef. Atualmente, Debora está com o produtor português João Nuno Martins.

Debora Bloch presta homenagem para o pai

Recentemente, Debora Bloch prestou homenagem para o pai, Jonas Bloch, que completou 83 anos de vida. "Ontem, 8 de fevereiro, foi o dia do Sol das nossas vidas! Nosso amor @bloch.jonas. Copiado da @denibloch parceira no crime", disse ao postar vídeo feito pela irmã, Deni Bloch.

"Ainda em tempo de registrar esse dia especial no calendário do ano! O dia que esse jovem senhor dá mais uma voltinha em torno do sol. Para quem me pergunta: ele agora está no Rio de Janeiro filmando para mais uma contribuição no cinema nacional. Também tem desenhado a beça porque tem duas exposições agendadas. Das esculturas, pinturas e desenhos de seu mega ateliê em Minas, ele alterna com idas ao Rio para trabalhos de Tv e cinema quando a pandemia deixa", começou escrevendo.

Confira a publicação de Debora Bloch com o filho:

