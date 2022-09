Débora Bloch revela como é uma parte do seu apartamento luxuoso no Rio de Janeiro

Débora Bloch conta que tem uma sala de ensaio e escritório dentro do seu apartamento

CARAS Digital Publicado em 19/09/2022, às 14h24

A atriz Débora Bloch (59) abriu as portas do seu apartamento para o programa Lar Vida Interior, do canal GNT, e mostrou alguns detalhes de um espaço especial de sua casa. A estrela mostrou como é uma das salas do local.

A sala enorme foi destinada a ser um local de ensaio de suas peças de teatro e também o seu escritório. Lá, ela guarda os trabalhos que fez ao longo da carreira no teatro e na TV, e também fotos de seus projetos. Além disso, o local tem um grande espaço vazio para servir de sala de ensaio.

“Aqui é o meu escritório e uma sala de ensaio onde eu me exercito, decoto o texto. É uma mistura de casa com lugar de trabalho”, disse ela.

Atualmente, Débora Bloch está no elenco da novela Mar do Sertão, trama das 6 da Globo.

Conheça a sala de ensaio e escritório de Débora Bloch