Mar do Sertão: resumo da novela de 19 a 24 de setembro

Nos próximos capítulos da novela Mar do Sertão, Candoca revela a Lorena que deseja se separar de Tertulinho

Capítulo 25 - Segunda-feira, 19 de setembro

Manduca questiona a ausência de José. Tertulinho comenta com Deodora que acredita que Candoca queira a separação. Mirinho encontra Adamastor e percebe que o homem perdeu a visão. Laura orienta Xaviera a comprar parte das terras do coronel Tertúlio em nome da empresa. Catão alerta o coronel sobre a infestação de pragas em sua plantação. Maruan aconselha José sobre Manduca. Deodora pede que Lorena organize a festa das bodas de Tertulinho e Candoca.

Capítulo 26 - Terça-feira, 20 de setembro

Mirinho desiste de tirar a vida de Adamastor. Tereza desconfia do anel que está com Timbó. José pede ajuda a Candoca para se aproximar de Manduca. Candoca afirma a Lorena que não quer festa para suas bodas de casamento com Tertulinho. Vespertino engana Tereza e compra o anel de Latifa. Maruan cobra de Timbó o anel. Timbó e Rosinha desconfiam da origem do dinheiro de Mirinho.

Capítulo 27 - Quarta-feira, 21 de setembro

Lorena convence Labibe a ajudar a organizar a festa das bodas de Candoca e Tertulinho. Timbó se encanta por Xaviera, que disfarça diante de Vanclei. Labibe desiste de participar da organização da festa das bodas. Timbó percebe a infestação das pragas na terra do Coronel, e Xaviera se decepciona com o fracasso de sua compra. Candoca revela a Lorena que deseja se separar de Tertulinho. José pede para conversar com Candoca.

Capítulo 28 - Quinta-feira, 22 de setembro

Candoca discute com José, e Tertulinho fica satisfeito. Tomás se compadece da frustração de Rosinha em relação a seu sonho de estudar. Maruan explica a Tomás como ajudará Rosinha a estudar. Timbó repreende a aproximação entre Tomás e Rosinha. Deodora aprova a organização de Lorena para a festa. Tertulinho compra o anel de Latifa de Vespertino. Mirinho se interessa por Laura, e Cira debocha do amigo. Candoca se surpreende com a festa-surpresa de suas bodas de casamento com Tertulinho.

Capítulo 29 - Sexta-feira, 23 de setembro

Nivalda percebe que Candoca não gostou da surpresa de Tertulinho. Sabá Bodó acompanha a transmissão de Cira diretamente da festa. Labibe alerta Lorena sobre a raiva que Candoca está dela. Candoca confronta Deodora. Savinho flerta com Labibe, e Maruan se incomoda. Deodora reprova a presença da família de Timbó em sua casa. Sabá arma um plano com Floro Borromeu. Labibe estranha quando Laura e Tereza reconhecem Maruan. José chega à festa de Candoca e Tertulinho.

Capítulo 30 - Sábado, 24 de setembro

Tertulinho se revolta com a chegada de José. Maruan pede que Laura mantenha sua identidade real em segredo. Cira comemora o sucesso de seu vlog. Vanclei ameaça Xaviera, e Timbó percebe. José e Tertulinho se enfrentam, e Candoca se irrita com os dois. Tomás explica a Tereza como Rosinha poderá estudar. Floro passa informações para Sabá direto da festa. Candoca pede o divórcio.