A cara da mãe, filha de Debora Bloch se declara para a namorada: "Sorte"

Filha de Debora Bloch se declara para a cantora com quem namora há seis meses; veja

Profissional de sucesso da área do audiovisual, a jovem Julia Anquier encantou os fãs nesta terça-feira, 21, ao publicar uma homenagem tocante para a namorada, a cantora Maria Beraldo.

Ela, que é filha da atriz Débora Bloch com o chefe de cozinha Olivier Anquier, chamou a atenção ao publicar as fotos nas redes sociais. Apaixonada, ela ainda fez uma declaração emocionante.

"Tem nem por onde começar a contar a minha sorte. Feliz aniversário, meu amor", escreveu ela. Retribuindo o carinho, a cantora também deixou uma mensagem. "Meu raio de sol", disse.

As duas namoram desde outubro de 2022.

Recentemente, foi a vez do outro filho da atriz chamar a atenção. É que ela apareceu durante o Carnaval na companhia do filho, Hugo, de 22 anos. Os dois posaram lado a lado para a foto e a diferença de altura entre eles roubou a cena. O rapaz mostrou que é bem alto e surpreendeu os fãs da mãe coruja, já que ela apareceu da altura do ombro dele.

Nos comentários da foto, os fãs falaram sobre o tamanho do rapaz. “Como ele é alto! E lindo”, disse um internauta. “Um gigante, fico assim do lado do meu filho também”, afirmou outro. “Ele é muito grande”, declarou mais um. “Que filhão”, escreveu outro.

Veja:

Debora Bloch mostra seu apartamento luxuoso

Em participação no programa 'Lar Vida Interior', do GNT, a atriz Débora Bloch (59) abriu as portas do seu apartamento e mostrou uma das salas do local. A sala enorme foi destinada a ser um local de ensaio de suas peças de teatro e também o seu escritório. Lá, ela guarda os trabalhos que fez ao longo da carreira no teatro e na TV, e também fotos de seus projetos. Além disso, o local tem um grande espaço vazio para servir de sala de ensaio.

“Aqui é o meu escritório e uma sala de ensaio onde eu me exercito, decoto o texto. É uma mistura de casa com lugar de trabalho”, disse ela.