Debora Bloch exibe foto raríssima com o marido português

Discreta com a vida pessoal, Debora Bloch mostra foto inédita com seu marido português durante viagem de férias

A atriz Debora Bloch foi curtir suas merecidas férias na Itália com uma companhia especial. Ela contou com a presença do seu marido, o produtor português João Nuno Martins, durante os dias de descanso e compartilhou uma foto inédita do casal.

Os dois vivem uma vida discreta e longe da mídia desde que se casaram em 2019, sendo que se conheceram em 2018. Eles fazem raras aparições juntos e preferem manter os momentos juntos apenas para eles. Porém, de tempos em tempos, ela abre exceções e mostra fotos do casal.

Desta vez, Debora e João Nuno apareceram abraçados durante o passeio em uma região com muitas árvores em um lindo dia de sol. Atualmente, eles vivem entre o Brasil e Portugal.

Altura do filho de Debora Bloch chama a atenção na internet

A atriz Debora Bloch encantou seus fãs ao mostrar uma foto na companhia do filho, Hugo, de 22 anos, fruto do relacionamento com o chef de cozinha Olivier Anquier. Ela apareceu em uma foto com o herdeiro ao aproveitar o carnaval em um camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Os dois posaram lado a lado para a foto e a diferença de altura entre eles roubou a cena. O rapaz mostrou que é bem alto e surpreendeu os fãs da mãe coruja, já que ela apareceu da altura do ombro dele.

Nos comentários da foto, os fãs falaram sobre o tamanho do rapaz. “Como ele é alto! E lindo”, disse um internauta. “Um gigante, fico assim do lado do meu filho também”, afirmou outro. “Ele é muito grande”, declarou mais um. “Que filhão”, escreveu outro. Discreto com a sua vida, Hugo é formado em Artes em Game Design.