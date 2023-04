De top, Anitta exibe o tanquinho sarado no frio da Islândia

Curtindo as férias na Islândia, Anitta deixa seguidores de queixo caído ao posar com look revelador: “Maravilhosa”

Anitta (30) está curtindo suas férias na Islândia. A cantora, que recentemente rompeu o contrato com sua gravadora, abriu detalhes de sua viagem luxuosa nesta quarta-feira, 05, e provou que nem o frio pode parar a ‘Girl From Rio’, como a carioca é conhecida. Nos cliques, compartilhados em seu Instagram, a funkeira ignorou o clima e colocou o tanquinho pra jogo.

Com um álbum de fotos, Anitta posou em lagos e montanhas, usando apenas uma calça legging preta, um top branco e um casaco pesado. Nos registros, a funkeira exibe a barriga trincada em meio às paisagens paradisíacas do país, que é conhecido como ‘terra do gelo’, por conta de suas baixas temperaturas.

“Quando você acha que as suas férias não podem melhorar”, Anitta legendou em inglês, já que é uma artista global. Nos comentários, os fãs e amigos da cantora aprovaram os cliques: “Que delícia”, comentou Rebecca. “Maravilhosa”, elogiou um admirador. “Pessoal tomando banho de gelo?”, um seguidor se espantou. "Que perigo, guria, não fica tão na beirada assim", outro alertou sobre as poses.

Tarólogo pede atenção de Anitta e alerta: 'Muito cuidado'

Em entrevista à CARAS Brasil, no início deste mês, o tarólogo Val Couto fez uma previsão assustadora sobre o futuro de Anitta. O vidente pediu atenção da funkeira para seus voos e ainda alertou sobre a possibilidade dela enfrentar uma viagem sem volta. A cantora costuma viajar bastante para cumprir seus compromissos internacionais.

“Essa cobrança espiritual em cima da Anitta traz algo ligado à sua saúde, que não é legal e que pode trazer uma viagem sem volta… Muito cuidado com velocidade, com voos pequenos, esses que a gente aluga. Não sei se ela já tem o avião particular dela ou não, mas ela precisa tomar muito cuidado com isso". o vidente alertou.