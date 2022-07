De shortinhos, Flávia Alessandra surge arrasadora em parque de diversão

Atriz Flávia Alessandra surgiu toda estilosa em novas fotos de suas férias pelos EUA

CARAS Digital Publicado em 22/07/2022, às 07h48

A atriz Flávia Alessandra (48) está curtindo suas férias de julho nos EUA e após passar por Nova York, a loira mostrou nesta quinta-feira, 21, que está agora na Flórida curtindo os parques de diversão.

Dona de um estilo moderno e despojado, a famosa não decepcionou e chamou a atenção com mais um look. Para o dia no parque, Flávia Alessandra apostou em shortinhos jeans, camiseta divertida e tênis.

"Chegamos Universal! Temos muito pra curtir ainda, mas esse primeiro dia foi perfeito! Bora curtir mais família Costa", falou ela ao surgir em alguns registros com Otaviano Costa (49) e as filhas, Giulia Costa (22) e Olivia Costa (11).

Nos comentários, os seguidores encheram a famosa de elogios. "A Disney deixou uma princesa escapar", brincaram. "Muito linda", disseram outros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flávia Alessandra 🅰️+ (@flaviaalessandra)

Flávia Alessandra em Nova York

Nos últimos dias, Flávia Alessandra estava em Nova York com a família. Por lá, ela deu um show de estilo com suas roupas curtinhas. Além de apostar em shortinhos jeans, a famosa ainda elegeu alguns vestidos micros, que deixaram seu corpaço torneado em evidência na cidade.