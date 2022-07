De shortinhos jeans, Flávia Alessandra esbanja beleza e estilo em Nova York

Atriz Flávia Alessandra compartilhou novas fotos de sua viagem em família por Nova York e encantou

CARAS Digital Publicado em 18/07/2022, às 07h22

A atriz Flávia Alessandra (48) esbanjou muito estilo em novas fotos de sua viagem com a família por Nova York, nos EUA.

Neste domingo, 17, a famosa compartilhou cliques de um passeio divertido que fez com Otaviano Costa (49) e as filhas, Giulia Costa (22) e Olívia Costa (11), e roubou a cena com mais um look.

De shortinhos jeans, camisa listrada e tênis, Flávia Alessandra surgiu toda despojada exibindo suas pernas torneadas no local.

"Central perk, quem é fã de Friends sabe o quanto esse café é especial né? Que delícia conhecer esse lugar! Tô amando essa viagem. E depois de Friends também tem muitas coisas legais de Stranger Things, postei nos stories", contou ela.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram os registros da loira. "Gatona", elogiaram os fãs. "Maravilhosa", disseram outros.

Ainda nos últimos dias, Flávia Alessandra roubou a cena em Nova York ao eleger um vestido micro para um passeio em um prédio.

Flávia Alessandra esbanja beleza e estilo em Nova York; veja as fotos: