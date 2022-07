Flávia Alessandra e as filhas dão show de estilo em Nova York

Atriz Flávia Alessandra encantou ao mostrar cliques de viagem com as filhas em Nova York

CARAS Digital Publicado em 15/07/2022, às 09h08

A atriz Flávia Alessandra (48) está curtindo uma viagem de férias com as filhas e Otaviano Costa (49)!

Nesta quinta-feira, 14, a loira compartilhou fotos mostrando alguns dos passeios que fizeram em Nova York, nos EUA, e chamou a atenção com o estilo da família.

Usando uma blusinha colada e saia, Flávia Alessandra surgiu deslumbrante ao lado das herdeiras. A mais velha, Giulia Costa (22), apostou em shortinhos jeans e blusa branca. A mais nova, Olivia Costa(11), também apostou em shorts jeans e camiseta cropped.

"Girls just wanna have fun in NY", disse a atriz sobre elas só quererem se divertir em Nova York. Nos comentários, os internautas admiraram o trio. "Que lindas", falaram.

Ainda nos últimos dias, Flávia Alessandra causou ao surgir quase nua usando um vestido transparente em um vídeo ousado.

Flávia Alessandra e as filhas esbanjam estilo em Nova York; veja as fotos: