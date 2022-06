Em fotos na Grécia, Flávia Alessandra exibe mão boba de Otaviano Costa

Curtindo viagem pela Grécia, Flávia Alessandra e Otaviano Costa esbanjaram paixão no local

CARAS Digital Publicado em 17/06/2022, às 12h02

Os famosos Flávia Alessandra e Otaviano Costa estão curtindo a Grécia em grande estilo em uma viagem de navio.

Nesta sexta-feira, 17, a atriz compartilhou novas fotos da curtição do local paradisíaco ao lado do marido e chamou a atenção ao surgir em clima de romance com ele. Inclusive, o apresentador não segurou a mão boba ao aparecer coladinho com a loira.

"Foi lindo como sempre. Até breve Grécia", escreveu Flávia Alessandra na legenda dos cliques que resumiram um pouco do que aproveitou com Otaviano Costa por lá.

Nos comentários da publicação, os internautas logo admiraram os looks da atriz, que deu um show de estilo com um toque de sensualidade na Grécia.

"Muitos looks perfeitos", disseram os internautas. "Casal lindo", admiraram outros os pombinhos que antes passaram pela Itália.

Ainda nos últimos dias, Flávia Alessandra chamou muita atenção ao surgir com um biquíni bem pequeno curtindo Santorini.

Flávia Alessandra e Otaviano Costa curtem a Grécia bem apaixonados; veja as fotos: