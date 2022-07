De férias, Sabrina Sato mostra dia luxuoso da família na Ilha Exuma

A apresentadora Sabrina Sato compartilhou imagens da ida da família para a Ilha Exuma

CARAS Digital Publicado em 29/07/2022, às 18h19

Sabrina Sato (41) dividiu com os seus seguidores imagens da sua ida a Ilha Exuma durante as férias em família nas Bahamas. A apresentadora compartilhou um vídeo com cenas inéditas e encantou os fãs.

Nas imagens, a artista mostrou toda a viagem dela, Duda Nagle (39) e Zoe (3) para o local paradisíaco que é um dos distritos das Bahamas.

A família foi de avião até o local, onde curtiram o mar cristalino, alimentaram porcos, nadaram com tubarões e curtiram a companhia um dos outros.

"Nosso dia em Exuma Island", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os admiradores rasgaram elogios para o trio. "Que delícia que paraíso", "Que lindo!!! Vcs arrasaram na escolha do lugar pra passar as férias", "Família tão linda quanto a paisagem", declararam eles.

FILHA DE SABRINA SATO E DUDA NAGLE ESBANJA ESTILO NA PRAIA

Alerta de fofura! Só para não perder o costume, Sabrina Sato encantou completamente os internautas nesta quinta-feira, 21, ao compartilhar uma sequência de fotos de sua herdeira, Zoe, na praia. Durante viagem para Orlando, a família decidiu aproveitar um dia de sol com os pés na areia e, é claro que a mãe-coruja decidiu mostrar o quanto a filha é cheia de estilo.

