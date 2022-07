Herdeira de Sabrina Sato surge toda estilosa em fotos na praia e web se derrete: ''Linda igual à mãe''

Sabrina Sato compartilha sequência de flagras da herdeira na praia durante viagem em família para Orlando

Alerta de fofura! Só para não perder o costume, Sabrina Sato (41) encantou completamente os internautas nesta quinta-feira, 21, ao compartilhar uma sequência de fotos de sua herdeira, Zoe (3), na praia.

Durante viagem para Orlando, a família decidiu aproveitar um dia de sol com os pés na areia e, é claro que a mãe-coruja decidiu mostrar o quanto a filha é cheia de estilo.

Em seu Instagram, a apresentadora publicou sete registros da pequena com seu traje de banho.

Em algumas das imagens, a menina, que é fruto do relacionamento de Sabrina com Duda Nagle (39), apareceu usando uma camisetona laranja bem grande com estampa de tubarão e uma bermuda verde e branca. Em outras, ela também colocou seu óculos de sol cor de rosa. E, no resto, Zoe estava só de biquíni com um óculos de piscina na cabeça.

Como legenda do post, a musa do Carnaval brasileiro usou um emoji com olhos apaixonados, um coração e um mandando beijinho.

“A mais linda desse mundo”, “princesa”, “que perfeitinha”, “aí meu deus”, “own, que boneca”, “toda estilosa a Zoe”, “que fofura” e “é linda igual à mãe, como pode”, se derreteram alguns dos fãs nos comentários.

Veja os cliques que Sabrina Sato publicou de Zoe na praia:

