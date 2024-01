De férias, Barbara Reis surge em cliques românticos com o marido: 'Meu'

Longe da TV desde o fim da novela 'Terra e Paixão', a atriz Barbara Reis abriu o álbum de fotos de sua viagem à Coroa do Avião

A atriz Barbara Reis está aproveitando cada momento de suas férias merecidas após o fim da novela das nove Terra e Paixão, da Globo. Nesta terça-feira, 30, a artista abriu o álbum de fotos de sua viagem à Coroa do Avião, uma ilhota localizada no município de Igarassu, em Pernambuco.

Em suas redes sociais, a protagonista da trama escrita por Walcyr Carrasco reuniu uma sequência de registros românticos ao lado do marido, Raphael Najan. Nas imagens, o casal aparece abraçadinho enquanto aproveitam o mar. Na legenda, junto com um emoji de coração, ela apenas escreveu: "Meu".

Juntos há três anos, Barbara Reis e Raphael Najan oficializaram a união em dezembro do ano passado, em uma cerimônia intimista no Rio de Janeiro. A ocasião especial contou apenas com a presença de familiares e o empresário da atriz.

Os dois, inclusive, aproveitaram as festas de fim de ano para curtirem a lua de mel em Punta Cana. Nas redes sociais, a famosa apareceu deitada na areia da praia, enquanto recebia um abraço do marido. Barbara e Raphael posaram com um sorrisão no rosto e encantaram os internautas.

A atriz ainda exibiu seu lindo corpão ao posar de biquíni para seus seguidores. De óculos escuros, a musa apareceu renovando seu bronzeado no sol, enquanto tirou uma foto de cima, elevando a temperatura das redes sociais.

A atriz Barbara Reis, que interpretou a protagonista Aline na novela Terra e Paixão, da Globo, está de férias da TV. Depois do fim das gravações, ela viajou com sua família para a praia e compartilhou alguns momentos nas redes sociais.

Na última segunda-feira, 23, a musa fez stories para exibir sua alegria de tomar um banho de mar tranquilamente durante um dia ensolarado. Nas imagens, ela surgiu com biquíni em tons de rosa e verde neon e ostentou sua boa forma.

Ela mostrou seu corpaço sarado em imagens de frente e de costas enquanto se divertia. Vale lembrar que a novela Terra e Paixão chegou ao fim na semana passada e foi substituída por Renascer.