De férias da TV, Barbara Reis exibe corpão em dia na praia

Protagonista da novela Terra e Paixão, Barbara Reis aposta em look com cores neon para renovar o bronzeado durante as férias

A atriz Barbara Reis, que interpretou a protagonista Aline na novela Terra e Paixão, da Globo, está de férias da TV. Depois do fim das gravações, ela viajou com sua família para a praia e compartilhou alguns momentos nas redes sociais.

Na última segunda-feira, 23, a musa fez stories para exibir sua alegria de tomar um banho de mar tranquilamente durante um dia ensolarado. Nas imagens, ela surgiu com biquíni em tons de rosa e verde neon e ostentou sua boa forma.

Ela mostrou seu corpaço sarado em imagens de frente e de costas enquanto se divertia. Vale lembrar que a novela Terra e Paixão chegou ao fim na semana passada e foi substituída por Renascer.

Todos os detalhes do casamento de Barbara Reis

A atriz Barbara Reis uniu seus laços com o também ator Raphael Najan no último dia 15. O casal realizou seu casamento em uma cerimônia intimista, que aconteceu no apartamento da dupla no bairro da Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro

A protagonista da novela Terra e Paixão e seu marido contaram apenas com seus familiares e o empresário da atriz para celebrar o matrimônio. A cerimônia foi feita pelas irmãs do casal, Ana Luzia Reis e Renata Rajan que leram um texto especial relatando desde o 1ª vez que eles se conheceram até o dia do casório.

Barbara e Raphael ficaram noivos em fevereiro deste ano, após três anos de namoro, e em junho, eles tomaram um novo passo em seu relacionamento ao passarem a morar juntos. Fora de seu relacionamento com a atriz, o preparador físico tem dois filhos, Luana, de 16 anos, e Miguel, de 13. Clique aqui e confira as fotos!