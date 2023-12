Barbara Reis e Raphael Najan se casam em cerimônia íntima no Rio de Janeiro

Barbara Reis, atriz de 'Terra e Paixão', e Raphael Najan se casam em cerimônia realizada em seu apartamento no Rio de Janeiro; saiba os detalhes!

A atriz Barbara Reis se casou com Raphael Najan na última sexta-feira, 15. Juntos há três anos, o casal optou com uma cerimônia intimista para selar sua união. O casamento aconteceu no apartamento da dupla, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro.

A artista, que está no ar como Aline, protagonista da novela Terra e Paixão, da Globo, contou com poucos amigos e familiares para celebrar o matrimônio. Segundo o jornal O Globo, o casamento foi feito por um juiz de paz.

Barbara e Raphael ficaram noivos em fevereiro deste ano e, em junho, tomaram um novo passo em seu relacionamento ao passarem a morar juntos. Fora de seu relacionamento com a atriz, o preparador físico tem dois filhos, Luana, de 16 anos, e Miguel, de 13, frutos de outro relacionamento.

Aline de Terra e Paixão, Barbara Reis rebate críticas na web

Em agosto, a atriz Barbara Reis, protagonista da novela Terra e Paixão, afirmou que não se incomoda com as críticas que recebe nas redes sociais. Em conversa com a imprensa, promovida nos bastidores da trama de Walcyr Carrasco, a artista rebateu os comentários que recebe.

"Se [as críticas] não existissem, eu não teria motivação de ir para frente. Confio tanto no meu trabalho, estou nesse lugar por tanto merecimento... Esse tipo de crítica não me define, é muito fácil criticar, mas ninguém quer vir aqui ser melhor do que eu", diz a intérprete de Aline na produção.

Na conversa, ela ainda falou um pouco sobre contracenar com o galã Cauã Reymond, seu par romântico na história. "Eu, especificamente, consigo desmestificar essa áurea que colocam nas pessoas, se não a gente não consegue trabalhar. Estarei sempre trabalhando com a personificação do sonho", completa ela, que ainda afirma terem sido meses de trabalho e amizade até que os personagens se tornassem um casal.