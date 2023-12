Recém-casada, Barbara Reis aproveita dia de praia com marido: "Lindezas"

Curtindo um tempo com seu marido, Raphael Najan, a atriz Barbara Reis aproveita o seu dia de Natal para renovar seu bronzeado na praia

A atriz Barbara Reis aproveitou ao máximo o seu dia de Natal para fazer uma programação diferente com seu marido, o também ator e personal trainer Raphael Najan. Casados no último dia 15, o casal está curtindo o seu período de lua de mel para passear a sós.

Nesta segunda-feira, 25, a artista, que está no ar como Aline, protagonista da novela Terra e Paixão, da Globo, publicou fotos encantadoras ao lado do amado em suas redes sociais. Em seu perfil oficial do Instagram, a famosa apareceu deitada na areia, enquanto seu amado lhe abraçava por trás. Os dois posaram com um sorrisão no rosto e encantaram os internautas.

Barbara ainda exibiu seu lindo corpão ao posar de biquíni para seus seguidores. De óculos escuros, a musa apareceu renovando seu bronzeado no sol, enquanto tirou uma foto de cima, elevando a temperatura das redes sociais.

Nos comentários, seus seguidores rasgaram elogios ao casal e para a atriz. "Lindos demais", declarou um. "Lindezas", declarou outro. "Muito maravilhosa!", enalteceu um fã. "Lindíssima", disparou mais um.

Confira as publicações:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Barbara Reis (@barbaraareis)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Barbara Reis (@barbaraareis)

Todos os detalhes do casamento de Barbara Reis

A atriz Barbara Reis uniu seus laços com o também ator Raphael Najan no último dia 15. O casal realizou seu casamento em uma cerimônia intimista, que aconteceu no apartamento da dupla no bairro da Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro

A protagonista da novela Terra e Paixão e seu marido contaram apenas com seus familiares e o empresário da atriz para celebrar o matrimônio. A cerimônia foi feita pelas irmãs do casal, Ana Luzia Reis e Renata Rajan que leram um texto especial relatando desde o 1ª vez que eles se conheceram até o dia do casório.

Barbara e Raphael ficaram noivos em fevereiro deste ano, após três anos de namoro, e em junho, eles tomaram um novo passo em seu relacionamento ao passarem a morar juntos. Fora de seu relacionamento com a atriz, o preparador físico tem dois filhos, Luana, de 16 anos, e Miguel, de 13.

