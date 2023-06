De branco, Schynaider Moura surge em momento romântico com filho de Faustão

Em Israel, Schynaider Moura surge deslumbrante em vestido branco e chama a atenção em video com o filho de Faustão

O filho de Faustão, João Guilherme Silva, está curtindo uma viagem por Israel com a namorada, a modelo Schynaider Moura. Em sua rede social, a loira compartilhou um vídeo aproveitando uma festa com muito romance com o amado e chamou a atenção dos seguidores.

Dona de um estilo moderno e muita elegante, a eleita do apresentador da Band, que assumiu o posto do pai na atração na emissora, apareceu deslumbrante no local ao apostar em um vestido branco rendado.

Usando a peça cheia de delicadeza, Schynaider Moura protagonizou o momento trocando carícias e muito amor com João Guilherme Silva. "Uma noite para relembrar", falou ela sobre ter vivido o momento marcante com o namorado.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram o casal, que já sofreu críticas pela diferença de idade de mais de 15 anos. "Lindos", disseram. "Maravilhosos", babaram outros pelos pombinhos.

Ainda nos últimos dias, Schynaider Moura chamou a atenção ao posar ao lado do apresentador usando um vestido vermelho.

Tempos atrás, o casal falou sobre a diferença de idade. Na época que assumiram o relacionamento muito se falou sobre ele ser mais novo que a amada. “Diferença de idade não interferiu em nada no nosso relacionamento. O João é super maduro e eu também com a minha experiência de vida. A gente não pode se importar com o que os outros estão falando. É o que a gente gosta, é o que a gente quer, é o que nos faz feliz”, falou Schynaider Moura. Confira mais sobre aqui.

Filho de Faustão se emociona na despedida do pai da Band

O apresentador Faustão gravou o seu último programa na Band na quinta-feira, 31, e a atração contou com muita emoção. Tanto que o filho dele, João Guilherme Silva, chorou no palco com os depoimentos sobre o pai.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, João Guilherme, que foi co-apresentador do programa do pai, não conseguiu segurar as lágrimas. Ele, principalmente, chorou ao ouvir um depoimento da irmã mais velha, Lara, que também cantou para o pai. Além disso, o rapaz agradeceu pela oportunidade que recebeu do pai e da Band para fazer a sua estreia na TV.

A gravação ainda contou mais homenagens para Faustão, com depoimentos da equipe e da família. Ele ficou feliz e agradecido com a homenagem, mas não chegou a chorar.

A saída de Faustão do seu programa na Band foi anunciada em maio deste ano. O apresentador deverá deixar a TV por um tempo, como ele mesmo já disse em contato com o site Notícias da TV. "Vou parar um bom tempo. Programa diário é desgastante. [A Band] Dava traço e consegui média de 3,5 pontos num horário complicado", comentou sobre a baixa audiência.