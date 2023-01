De biquíni, Bruna Marquezine exibe a barriga negativa durante viagem

Bruna Marquezine abre álbum de fotos de viagem no início de 2023 e ostenta corpão sarado em fotos só de biquíni

Nesta segunda-feira, 23, a atriz Bruna Marquezine (27) mostrou em suas redes sociais alguns cliques da viagem que fez no começo do ano de 2023. A famosa encantou seus seguidores com imagens de seu corpo escultural, paisagens belíssimas e muito mais.

“Eu sinto tanta saudade de espetinho de camarão, caipirinha de seriguela, praia com lua cheia e sacolé de cupuaçu…”, escreveu a atriz de Besouro Azul, da DC Comics, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Em algumas das fotos, Bruna surge exibindo seu corpão escultural e cheio de curvas belíssimas com alguns biquínis, sendo um laranja, onde completa o look com o chapéu, e em outra com um biquíni de crochê, deitada no barco. Além disso, ela mostra registros que fez das paisagens do lugar em que passou um pouco de suas férias, mostrando comidas e bebidas que experimentou e muitas outras coisas.

Os comentários foram inundados de elogios para a atriz, sua beleza exuberante e as paisagens lindas. “Nosso verão é muito delícia”, comentou a atriz Maisa. “Minha Bahia sendo ainda mais iluminada por ter você”, exaltou uma outra internauta. “Tão linda”, elogiou uma terceira.

Veja a publicação da atriz Bruna Marquezine em fotos de sua viagem no começo do ano:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Marquezine (@brunamarquezine)



Uau!

Nas últimas semanas, Bruna Marquezine agitou as redes sociais ao aparecer magérrima durante um treino com o seu personal trainer, Chico Salgado. O profissional registrou alguns exercícios da artista na academia e mostrou o quanto ela está em forma. Nas imagens, a morena deixou a barriguinha sarada à mostra e ostentou o corpo magérrimo ao usar apenas um conjunto de top e calça justa. No vídeo, Salgado brincou sobre o horário do treino de Bruna. “Estraga meu Big Brother Brasil mesmo. Hoje é dia de BBB e ela está aqui treinando”, brincou ele.