Bruna Marquezine surge magérrima durante treino com personal

Bruna Marquezine retoma sua rotina de treinos após as férias e exibe a cinturinha fina em look justo

A atriz Bruna Marquezine agitou as redes sociais nesta semana ao aparecer magérrima durante um treino com o seu personal trainer, Chico Salgado. O profissional registrou alguns exercícios da artista na noite de segunda-feira, 16, na academia e mostrou o quanto ela está em forma.

Nas imagens, a morena deixou a barriguinha sarada à mostra e ostentou o corpo magérrimo ao usar apenas um conjunto de top e calça justa. No vídeo, Salgado brincou sobre o horário do treino de Bruna. “Estraga meu Big Brother Brasil mesmo. Hoje é dia de BBB e ela está aqui treinando”, brincou ele.

Em outromomento, ele disse: “Não sei o que essa garota está fazendo. Está sarada, magrinha. Apareceu assim aqui”. Por sua vez, ela respondeu: “Esse ano vou ficar muito gostosa”.

Bruna Marquezine curte passeio com os pais e a irmã

A atriz Bruna Marquezine (27) aproveitou a tarde tranquila no último domingo, 18, para passear com a sua família no Rio de Janeiro. A estrela foi fotografada ao lado dos pais, Telmo e Neide, e também da irmã, Luana, em um shopping no Rio de Janeiro . Para a ocasião, a artista surgiu com um look despojado, composto por calça soltinha e top justo, que deixou uma parte da barriga dela à mostra.

Vale lembrar que Bruna Marquezine brilhou durante a edição de 2022 da CCXP em São Paulo. Protagonista feminina do filme 'Besouro Azul', da DC Comics, ela dividiu o palco do evento com o ator Xolo Maridueña, que é o protagonista masculino do longa, para contar sobre o projeto para os fãs. A previsão de lançamento do filme é para 2023.

Foto: Victor Chapetta - Agnews