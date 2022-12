De biquíni, Aline Campos ostenta curvas e empina o bumbum em praia de Bali: ''Que mulher''

Influenciadora Aline Campos chama atenção ao publicar fotos exibindo seu corpaço em dia de sol durante viagem a Bali, na Indonésia

A musa fitness Aline Campos (35) deixou os fãs babando ao compartilhar fotos de sua viagem para Bali na companhia do namorado, Jesus Luz (35)!

Na noite de quarta-feira, 07, a influenciadora digital surgiu deslumbrante de biquíni estampado e cavado ao curtir dia de sol em praia da Indonésia. Nos cliques, publicados em seu perfil no Instagram, a atriz posou à beira-mar e também empinou o bumbum para selfie deitada, colecionando elogios da web. A famosa também mostrou alguns passeios pelas ruas de Bali.

"Bom dia Bali, boa noite Brasil! Começando mais um dia vibrando lá em cima! Que seja lindo e iluminado!", escreveu Aline Campos na postagem.

"Eu também tô vibrando lá em cima", disse Jesus nos comentários. "Perfeita demais", "Que corpo, agora te entendo, Jesus", Maravilhosa demais, que mulher", "Como pode ser tão perfeita?", "Deusa", "Que espetáculo de mulher", destacaram ainda os admiradores.

Confira as fotos de Aline Campos em Bali:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aline Campos (@soualinecampos)

Aline Campos curte viagem em clima de romance com Jesus Luz

A influenciadora digital Aline Campos está curtindo dias de descanso na companhia do namorado, o DJ Jesus Luz! Os dois embarcaram em viagem romântica para Bali, na Indonésia, e já compartilharam os primeiros registros nas redes sociais. "Chegamos em BALI e já acordamos pra ver o sol nascer, se exercitar e aproveitar ao máximo toda essa oportunidade de conexão única! Acompanhem porque vamos compartilhar muitas coisas daqui com vocês, pra que se conectem também com essa energia! Sou muito GRATA! Ahhh, aceitamos dicas!!", escreveu Aline.

Na manhã de quarta-feira, 07, Jesus contou que eles conheceram o templo Tanah Lot. "Hoje conhecemos o templo Tanah Lot. O que levamos da vida? O bem que fazemos. As pessoas que amamos. Os lugares que visitamos. O aprendizado que carregamos", disse o DJ.