Em Bali, Aline Campos curte viagem em clima de romance com Jesus Luz: ''Tanta vida em um dia''

Influenciadora digital Aline Campos e DJ Jesus Luz trocam declarações na web ao postarem os primeiros registros de viagem para Bali

A influenciadora digital Aline Campos (35) está curtindo dias de descanso na companhia do namorado, o DJ Jesus Luz (35)!

Os dois embarcaram em viagem romântica para Bali, na Indonésia, e já compartilharam os primeiros registros nas redes sociais.

"Chegamos em BALI e já acordamos pra ver o sol nascer, se exercitar e aproveitar ao máximo toda essa oportunidade de conexão única! Acompanhem porque vamos compartilhar muitas coisas daqui com vocês, pra que se conectem também com essa energia! Sou muito GRATA! Ahhh, aceitamos dicas!!", escreveu Aline na legenda em seu Instagram ao postar imagens dos passeios pelo local em que aparece usando look fitness.

Na manhã desta quarta-feira, 07, Jesus contou que eles conheceram o templo Tanah Lot. "Hoje conhecemos o templo Tanah Lot. O que levamos da vida? O bem que fazemos. As pessoas que amamos. Os lugares que visitamos. O aprendizado que carregamos", disse o DJ na publicação. "Tanta vida em um dia! Amo essa vida com você!", se derreteu Aline nos comentários.

Confira as fotos de Aline Campos e Jesus Luz em Bali:

