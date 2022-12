De biquíni fio-dental, Aline Campos empina o bumbum em dia de sol

Aline Campos faz passeio de barco no Rio de Janeiro e coloca o bumbum para jogo em foto ousadas nas redes sociais

A modelo Aline Campos (35) elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar novas fotos do seu final de semana no Rio de Janeiro. Ela foi fazer um passeio de barco e ostentou as suas curvas impecáveis em fotos só de biquíni.

Nas imagens, ela apareceu com o bumbum empinado ao posar de costas enquanto renovava o bronzeado durante o passeio especial. A beldade ostentou o seu corpão sarado ao se divertir. Inclusive, o namorado dela, o modelo Jesus Luz (35), brincou: “Essa montanha...”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aline Campos (@soualinecampos)

Aline Campos e Jesus Luz contam sobre o início do relacionamento

Em entrevista na Revista CARAS, Aline Campos e Jesus Luz relembraram como se conheceram. "Nos conhecemos há muitos anos, mas a lembrança mais forte foi na peça Paixão de Cristo. Nós dois estávamos no elenco, mas ele levou a família dele e eu, meu namorado na época. A gente já se conhecia, mas lá criamos um vínculo maior porque convivemos por duas semanas", disse ela.

Então, a estrela contou que o namoro começou após a separação dele. "Assim que ele se separou. Porque, como normalmente acontece, quando ele anunciou para a mídia que estava só, a separação, já tinha rolado. Ele terminou e a gente se encontrou. A partir daí, a gente começou a se olhar diferente. Porque, até então, tínhamos muita química de amigo, mas quando ele falou que havia terminado o casamento, pela primeira vez olhei para ele como uma pessoa com quem eu poderia me conectar sem nenhum bloqueio", contou.

Por fim, Aline revelou que eles já moram juntos. "Foi uma coisa que aconteceu, porque, quando ele se separou, saiu de casa para deixar a filha e a Carol bem. Tenho muito orgulho do Jesus. Além de ele ser um pai maravilhoso, superpresente, que cumpre até muito mais do que deveria cumprir pela lei, ele é um ótimo ex-marido. Ele deu e está dando todo o amparo necessário. Então, para ele não ir para um hotel, sugeri que ele poderia ficar aqui em casa. O plano inicial era ficar alguns dias, mas a gente foi se conectando, os nosso laços foram se estreitando...", afirmou.