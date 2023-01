Com looks coloridos, Ana Paula Siebert esbanja beleza em passeio com a filha: "Lindas"

Nas Bahamas, a influenciadora digital Ana Paula Siebert curtiu o dia em um parque aquático com a filha, Vicky

Ana Paula Siebert (35) está curtindo as férias nas Bahamas ao lado da filha, Vicky, de dois anos, fruto de seu relacionamento com o empresário Roberto Justus (67), e decidiu dividir com os fãs alguns registros do seu dia.

Em seu perfil oficial no Instagram, na tarde desta terça-feira, 10, a influenciadora digital compartilhou uma sequência de fotos em que aparece em um parque aquático se divertindo com a herdeira.

Para o passeio, mãe e filha apostaram em um vestido todo colorido, chapéus e óculos escuros. A mulher de Justus também completou o look com uma camisa branca. Depois, Siebert também surgiu sorridente com Vicky na piscina, com uma boia, usando um biquíni amarelo.

Os internautas ficaram encantados com a publicação e foram só elogios. "Lindas", disse uma seguidora. "Perfeitas demais", escreveu outra. "Duas bonecas", falou uma fã. "Vicky é igual a ti. Duas princesas", afirmou uma admiradora.

Confira as fotos do passeio de Ana Paula Siebert e Vicky:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Vicky surge vestida de Anna, do 'Frozen'

Ana Paula Siebert encheu seu feed de amor ao compartilhar novas fotos de sua filha. Nas redes sociais da mamãe, a pequena Vicky encantou os seguidores ao surgir usando uma fantasia da princesa Anna, de Frozen.

A influenciadora digital se derreteu ao publicar a sequência de fotos da pequena vestida de princesa e usando até uma peruca ruiva de tranças. "Registrei no feed, não aguentei! Minha “Anna”, pura, alegre… você tem tanto de mim, uma menina forte, corajosa e amável! Te amo, daqui até o infinito…", disse ela.

