Filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus esbanja fofura ao surgir vestida de Anna, de 'Frozen'

Modelo e influencer Ana Paula Siebert se derrete ao publicar fotos encantadoras da filha, Vicky, fantasiada: ''Você tem tanto de mim''

A modelo Ana Paula Siebert (35) encheu seu feed de amor ao compartilhar novas fotos de sua filha com o empresário Roberto Justus (67)!

Nas redes sociais da mamãe, a pequena Vicky, de dois anos, encantou os seguidores ao surgir usando uma fantasia da princesa Anna, de Frozen.

Na terça-feira, 22, a influenciadora digital se derreteu ao publicar a sequência de fotos da pequena vestida de princesa e usando até uma peruca ruiva de tranças.

"Registrei no feed, não aguentei! Minha “Anna”, pura, alegre… você tem tanto de mim, uma menina forte, corajosa e amável! Te amo, daqui até o infinito…", disse Ana Paula Siebert na legenda da publicação em seu Instagram.

"Meu Deus!!!! Que coisa mais linda!!! Amei de ruiva hahaha", "Ela é perfeita", "Ela nem precisa de fantasia, já é uma princesa!", "Uma boneca purinha… Fofa demais! Sou fã!", "Kkkkkkkkkk eu juro que a vontade de entrar pelo celular pra esmagar é gigante!", babaram também os internautas.

Confira as fotos de Vicky fantasiada:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Após anúncio de câncer do marido, Ana Paula Siebert mostra a família reunida

Após o empresário Roberto Justus ser diagnosticado com câncer, a esposa dele, Ana Paula Siebert compartilhou um momento em família! A influenciadora digital postou um clique em que aparece ao lado do marido, da filha do casal, Vicky, de 2 anos, além de outras duas filhas do empresário, Fabiana Justus e Rafa Justus. "Juntos sempre. Família", disse Ana Paula na legenda sobre o apoio no momento delicado. Nos comentários da postagem, a família recebeu o carinho dos seguidores.

