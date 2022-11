Após anúncio de câncer de Roberto Justus, Ana Paula Siebert mostra a família reunida: ''Sempre juntos''

Modelo Ana Paula Siebert comenta sobre apoio ao marido, Roberto Justus, ao publicar foto com a filha, Vicky, e Fabiana Justus e Rafa Justus

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 10h57

Após o empresário Roberto Justus (67) ser diagnosticado com câncer, a esposa dele, Ana Paula Siebert (34) compartilhou um momento em família!

Na manhã desta segunda-feira, 07, a influenciadora digital postou um clique em que aparece ao lado do marido, da filha do casal, Vicky, de 2 anos, além de outras duas filhas do empresário, Fabiana Justus e Rafa Justus.

"Juntos sempre. Família", disse Ana Paula na legenda sobre o apoio no momento delicado. Nos comentários da postagem, a família recebeu o carinho dos seguidores. "Já deu tudo certo... Deus no comando", "Que o Roberto se recupere logo", "Lindos que o Roberto Justus se recupere rápido", "Família linda e abençoada", "Deus os abençoe, orando que o Roberto fique bem o mais breve possível", desejaram os admiradores.

Além das três, Justus também é pai de Luiza e Ricardo Justus. No domingo, 06, Roberto Justus revelou que operou de um câncer na bexiga e que iniciará a quimioterapia em breve. "Durante um check-up que eu faço rigorosamente em dia, todos os anos, eu descobri um divertículo na bexiga, um cisto que tinha uma coisa sólida dentro. Dr. Gustavo Caserta Lemos, meu urologista, aliás, médico fantástico, resolveu que tínhamos que operar imediatamente que podia ser um tumor maligno. Saberíamos isso só quando operássemos", começou falando.

"Operamos, abrimos e descobrimos que era mesmo. Então eu tinha um câncer de bexiga invasivo, só que foi tirado a tempo porque eu peguei em um exame. E porque quando a gente trata de um assunto precocemente, o câncer não é uma sentença de morte para ninguém. 70, 80% dos casos de câncer precocemente tratados têm cura, é só você pesquisar", declarou ainda.

Roberto Justus recebe apoio da ex-mulher após revelar doença

O empresário Roberto Justus contou no domingo, 06, em um vídeo publicado em sua rede social que descobriu um tumor na bexiga. Após revelar detalhes de como descobriu o câncer e como fará o tratamento, o apresentador recebeu grande apoio dos internautas. Nos comentários da publicação, o pai de Rafaella Justus recebeu apoio da ex-mulher, a apresentadora Ticiane Pinheiro (45), que escreveu um recado encorajador para ele. "Já DEUS CERTO. Sabe que estaremos sempre aqui torcendo por você e pela sua cura", falou a loira.

