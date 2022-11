Após revelar câncer, Roberto Justus recebe apoio da ex-mulher e amigos: ''Já deu certo''

Empresário Roberto Justus recebeu muita força de amigos e familiares após compartilhar vídeo contando que descobriu tumor

O empresário Roberto Justus (67) contou neste domingo, 06, em um vídeo publicado em sua rede social que descobriu um tumor na bexiga. Após revelar detalhes de como descobriu o câncer e como fará o tratamento, o apresentador recebeu grande apoio dos internautas.

Nos comentários da publicação, o pai de Rafaella Justus (13) recebeu apoio da ex-mulher, a apresentadora Ticiane Pinheiro (45), que escreveu um recado encorajador para ele. "Já DEUS CERTO. sabe que estaremos sempre aqui torcendo por você e pela sua cura", falou a loira.

A esposa do empresário, Ana Paula Siebert (34), também deixou palavras de força para o amado. "Meu amor! Você é exemplo de força, tudo ficará bem! Estamos e estaremos juntos, te amo!", declarou -se.

Uma das filhas de Roberto Justus, a influenciadora Fabiana Justus (36), deixou todo seu amor no post. "TE AMO E ESTAMOS JUNTOS SEMPRE", exclamou ela.

O apresentador Celso Portiolli (55), que também está tratando um câncer na bexiga com o mesmo médico que o do empresário, deixou um comentário para ele. "Está com o melhor médico! Já Deus certo!", torceu o funcionário do SBT.

O comunicador global Marcos Mion (43) sublinhou a importância de Roberto Justus compartilhar sua história na internet. "Muito importante seu depoimento, Bob! E já deu tudo certo", declarou o apresentador.

Roberto Justus revela em vídeo que está com um tumor na bexiga

O empresário Roberto Justus compartilhou em sua rede social neste domingo, 06, um vídeo contando que descobriu um tumor maligno na bexiga. Aos 67 anos, o apresentador comentou que foi pego de surpresa e que resolveu contar sua história para poder ajudar outras pessoas.

"A vida nos traz surpresas e cabe a nós escolher a forma de encará-las! Estou certo que compartilhando esse momento, estarei ajudando muita gente", escreveu na legenda da publicação o marido de Ana Paula Sibert Justus.

