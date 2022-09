Ana Paula Siebert revela como é seu closet luxuoso em Miami

Esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert faz tour no closet do seu apartamento em Miami e revela os detalhes do local

A influenciadora digital Ana Paula Siebert (34), que é a esposa do empresário e apresentador Roberto Justus (67), encantou seus seguidores ao mostrar um dos seus cantinhos favoritos no apartamento da família em Miami, nos Estados Unidos. Ela fez tour pelo seu closet luxuoso.

Ana Paula mostrou que reformou o espaço para acomodar todas as suas roupas, acessórios, sapatos e bolsas de luxo. O espaço conta com armários de vários tipos, com ou sem porta, cabides e plateleiras. Além disso, ela fez um espaço especial para as bolsas com portas de vidro, uma penteadeira e uma área para os chapéus.

“Foi um closet muito pensado. Eu consegui juntar tudo aquilo que eu aprendi em São Paulo e o que eu realmente precisava. Ele é um pouco menor do que em São Paulo”, disse ela. Inclusive, a estrela escolheu um revestimento de couro verde e acabamentos em dourado para as gavetas e as portas de uma área do closet.

