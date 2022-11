Roberto Justus descobre tumor maligno: ''A vida nos traz surpresas''

Aos 67 anos, empresário Roberto Justus contou em vídeo que descobriu tumor maligno na bexiga

O empresário Roberto Justus compartilhou em sua rede social neste domingo, 06, um vídeo contando que descobriu um tumor maligno na bexiga. Aos 67 anos, o apresentador comentou que foi pego de surpresa e que resolveu contar sua história para poder ajudar outras pessoas.

"A vida nos traz surpresas e cabe a nós escolher a forma de encará-las! Estou certo que compartilhando esse momento, estarei ajudando muita gente", escreveu na legenda da publicação o marido de Ana Paula Sibert Justus.

No vídeo, ele contou como descobriu e como fará o tratamento. "Olá. Vim dividir com vocês um assunto pessoal, mas que eu achei importante contar para vocês, até porque, na minha visão, pode ajudar muita gente. Quem me conhece sabe que eu sou super regrado, que eu sou uma pessoas que se cuida demais, eu nunca tive nenhum vício, nunca fumei cigarro, não bebo álcool, etc, mas mesmo assim estou sujeito a ter qualquer tipo de coisa, obviamente, que qualquer um pode ter. Durante um check-up que eu faço rigorosamente em dia, todos os anos, eu descobri um divertículo na bexiga, um cisto que tinha uma coisa sólida dentro", disse como encontrou o tumor.

"Dr. Gustavo Caserta Lemos, meu urologista, aliás, médico fantástico, resolveu que tínhamos que operar imediatamente que podia ser um tumor maligno. Saberíamos isso só quando operássemos. Operamos, abrimos e descobrimos que era mesmo. Então eu tinha um câncer de bexiga invasivo, só que foi tirado a tempo. Porque eu peguei em um exame. E porque quando a gente trata de um assunto precocemente, o câncer não é uma sentença de morte para ninguém. 70, 80% dos casos de câncer precocemente tratados têm cura, é só você pesquisar. Então faça um check-up regular, principalmente aqueles que já passaram dos 40 anos de idade. Essa força física que eu tenho, essa determinação que eu tenho vão ser muito importantes aliados para mim, para eu me livrar desse problema", falou.

Roberto Justus explicou que mesmo tendo tirado o tumor ainda fará quimioterapia. "O Dr. Fernando Maluf disse que eu vou fazer um tratamento preventivo pra evitar que alguma célula [cancerígena] tenha escapado pro meu organismo. Fiz ontem um exame geral e não apareceu nada, estou limpo. Porém, pode ter escapado do exame. Então vou fazer uma quimioterapia preventiva durante 12 semanas, apenas 8 sessões. Isso é muito importante pra eliminar qualquer risco e poder garantir uma cura duradoura", contouO apresentador ainda falou que poderá sofrer alguns efeitos colaterais, inclusive perder seu cabelo impecável, coisa que um amigo até comentou com ele. "Essa quimioterapia pode ter alguns efeitos colaterais, o que é normal, e eu vou enfrentar todos eles. Cabelo pode cair, mas a prioridade da vaidade neste momento vai lá longe, não importa nem um pouco", afirmou ele.

"Esse é um período de tempo curto perto da vida toda e perto de tudo o que eu ainda quero ter na minha frente. Então vaidade zero, sem problema nenhum se cair o cabelo, estou tranquilo. Agora a prioridade é buscar a minha saúde e garantir que eu tenha muito tempo ainda ao lado da minha família, dos meus filhos, da minha esposa e de todos os que eu amo tanto", finalizou.

Roberto Justus revela tumor na bexiga; veja o vídeo:

