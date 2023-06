Claudia Rodrigues celebra seu aniversário com viagem ao lado da namorada

Claudia Rodrigues e Adriane Bonato curtem dias de descanso em Campos do Jordão

A atriz Claudia Rodrigues comemorou o seu aniversário em grande estilo. Ela e a namorada, a empresária Adriane Bonato, foram curtir alguns dias de descanso em Campos do Jordão, no interior de SãoPaulo. Já em clima de dia dos namorados, elas fizeram a viagem romântica juntas para comemorar os 53 anos da humorista.

“Escolhemos uma pousada super-romântica. Queríamos ter um instante só nosso. Serão dias de pura celebração. Estou muito feliz”, disse a artista.

Então, Bonato completou: “Campos tem tudo a ver com o momento romântico que estamos vivendo, é o cenário perfeito para nosso amor. Estamos curtindo muito”.

Adriane e Claudia começaram a namorar em junho de 2022. Na época, a atriz falou sobre a importância da amada em sua vida. "Eu queria dividir isso com vocês e dizer que estou fazendo um pedido de presente de aniversário: é que a Dri entenda que eu amo ela, que não vivo sem ela, e sem ela vegeto e sofro. E que quero viver com ela pro resto da minha vida. Por isso quero que ela aceite meu pedido de casamento. Esse é o meu pedido!", contou ela.

Em conversa com o Jornal Extra, Bonato contou que as duas tiveram química após assumirem o que sentem uma pela outra.“Encaixou! Foi uma noite maravilhosa. Beijei muuuuito”, disse ela à publicação.

Adriane Bonato relembra o início do namoro com Claudia Rodrigues

Em participação no programa Superpop, da RedeTV, em julho de 2022, Adriane Bonato contou detalhes do início do namoro com Claudia Rodrigues. “Ela me trata no masculino. Me trata como ele”, disse ela, e completou em defesa da namorada. “Acho que ainda está caindo a ficha. Ela está se encontrando. Na cabeça dela, ela ama a Adriane que é uma mulher, mas ela age como se eu fosse homem. Ela me chama de 'amor' e fala 'ele'. Ela me trata no masculino. Ela me trata como ele e não como ela”, declarou.

Além disso, Adriane Bonato relembrou o primeiro beijo delas. “Ela me roubou um beijo e isso me assustou. Sempre fui muito recatada, me preservei. Ela me beijou em uma festa da minha família. Minha avó, com 98 anos, estava do lado. No caminho para casa, ela me falou que estava apaixonada por mim. O jeito Claudinha de ser é esse: sempre muito direta”, contou.