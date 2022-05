Carol Dantas surge curtindo momentos especiais com sua família em Portugal

Morando em Barcelona, Carol Dantas e sua família viajam para Portugal

18/05/2022

Em abril de 2021, Carol Dantas (28) saiu definitivamente do Brasil e se mudou para Barcelona com sua família!

Portanto, as viagens pela Europa se tornaram mais fáceis e frequentes.

Nesta quarta-feira, 18, a influenciadora digital usou seu Instagram para mostrar como passou os últimos dias com o marido e os filhos em Portugal.

Ela publicou uma sequência de quatro imagens feitas por Marcos Casteluber. Na primeira, a cantora está abraçando Vinicius Martinez (27) e Davi Lucca (10). A segunda é de Valentin (2) ao lado de outra criança.

No terceiro clique é possível ver o casal e o primogênito brincando com um avião vermelho. E, o último, mostra o empresário conversando com o herdeiro de Neymar Jr (30), ainda com o modelo em mãos.

“Portugal - maio 2022”, escreveu apenas na legenda do post.

“Lindos”, se derreteu Vitor Kley (27) nos comentários. “Que passeio gostoso”, apontou uma internauta. “Família linda”, disse outra.

Veja os cliques de Carol Dantas curtindo passeio em Portugal com sua família: