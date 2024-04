Ator de 'Elite' surpreende ao surgir coberto de tatuagens em aldeia brasileira

Astro da série ‘Elite’, Miguel Bernardeau impressiona ao passar férias em aldeia brasileira e exibe corpo tatuado por indígenas; veja fotos

Nos últimos dias, surgiram rumores de que Miguel Bernardeau, ator da série 'Elite' da Netflix, estaria passando férias em uma aldeia brasileira. Na última quinta-feira, 5, o astro internacional confirmou as especulações em suas redes sociais e surpreendeu ao exibir o corpo coberto de tatuagens feitas na Reserva Indígena Rio Gregório, no Acre.

Tudo começou quando uma fã da série compartilhou um vídeo do ator em suas redes sociais, revelando que o havia recebido em sua casa no interior do Acre. Apesar de gerar muitas dúvidas sobre a identidade do astro e a veracidade do registro, Miguel confirmou posteriormente que passou suas férias explorando a cultura indígena no Brasil.

Através de seu perfil no Instagram, o ator, que interpretou o galã ‘Guzmán’ na série adolescente compartilhou um álbum de fotos da viagem para comprovar sua experiência. Entre os registros, Miguel mostrou que imergiu na cultura índigena e até fez algumas tatuagens temporárias em seu corpo durante a estadia na aldeia.

Além de aparecer com o corpo tatuado, o astro também dividiu cliques de algumas cerimônias e momentos descontraídos de seus dias na reserva. Na legenda, ele agradeceu a recepção: “Obrigado à comunidade Yawanawa por tudo. Conhecer sua cultura e compartilhar seus conhecimentos tem sido uma experiência que me acompanhará”, disse.

“Levarei para sempre no coração. Vejo vocês em breve”, o ator escreveu em português. Nos comentários, os admiradores ficaram chocados ao saber que ele estava em solo nacional: “Então era verdade o vídeo da menina”, um relembrou o registro da fã. “Quando voltar vem aqui em Manaus, quero te levar pra passear no centro”, brincou mais uma.

Quem é Miguel Bernardeau?

Natural da Espanha, Miguel Ángel Benardeau Duato tem 27 anos e ganhou destaque internacional em 2018, quando participou da série adolescente da Netflix, ‘Elite’. Alguns anos depois, ele retornou ao papel de ‘Guzmán’ na minissérie derivada da mesma trama, ‘Elite: histórias breves’. Discreto em sua vida pessoal, ele namora com a cantora Aitana.

